Hockey en France : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)

Hockey en France : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)

La Roche/yon - Calendrier de pré-Saison

Calendrie de préparation des Aigles de La Roche/yon. Au Programme Cholet, Orléansx2, Nantes et Brest