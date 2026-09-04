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Hockey en France : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)
La Roche/yon - Calendrier de pré-Saison
Calendrie de préparation des Aigles de La Roche/yon. Au Programme Cholet, Orléansx2, Nantes et Brest
📅 04/09/2026 à 10:15 ✍️ La rédaction HH - cs Source : Communiqué de La Roche/yon
 

Photo hockey La Roche/yon - Calendrier de pré-Saison - Hockey en France : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)
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