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Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) ← Retour
Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
GAP désigne ses Capitaines
Le choix des Coachs des trois joueurs qui seront les relais du groupe, dans le vestiaire comme sur la glace.
📅 03/09/2026 à 06:15 ✍️ La redaction / cs Source : Communiqué de Gap


            
 

Photo hockey GAP désigne ses Capitaines - Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
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