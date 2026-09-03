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Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
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Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
GAP désigne ses Capitaines
Le choix des Coachs des trois joueurs qui seront les relais du groupe, dans le vestiaire comme sur la glace.
📅 03/09/2026 à 06:15
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Gap
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