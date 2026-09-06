Ligue Magnus ← Retour Ligue Magnus PREPARATION - RESULTATS de samedi et PROGRAMME d'aujourd'hui RESULTATS et PROGRAMME des rencontres préparatoires.



Date Lieu et heure Equipes Score Mardi 1er Rouen Rouen - Cergy 3-0 Jeudi 3 REPRISE SAISON 2026/27 - Jeudi 3 CHL KAC Klagenfurt (Aut) - 19h15 Klagenfurt - Bordeaux 2-1prl Vendredi 4 Valence Valence - TJ Lokomotiva 3-4 Vendredi 4 Visp (CH) Visp - Chamonix 0-0 Vendredi 4 Amiens Amiens - Düsseldorf 2-6 Vendredi 4 Cergy - 20h30 Cergy vs Angers

Match arrêté fin 2ème tiers 4-0 Samedi 5 CHL Graz99ers (Aut) - 18h30 Graz99ers - Bordeaux 2-4 Samedi 5 Liège Liège - Valenciennes 1-9 Samedi 5 Vaujany - 20h00 Vaujany - Villard 4-5 Samedi 5 Fleurier (CH) - 20h00 Fleurier - Besançon 0-0 Samedi 5 Toulon - 19h00 Toulon - Nîmes 0-0 Samedi 5 Clermont Clermont - Roanne 1-5 Samedi 5 Valence Valence - Montpellier 4-3 prl Samedi 5 Tours Tours - Meudon 5-3 Samedi 5 Châlons - 18h30 Châlons - Epinal 4-5 tab Samedi 5 Mechelen (Bel) Mechelen - Strasbourg 0-0 Samedi 5 Megève - 19h30 Mt Blanc - Lyon 3-1 Samedi 5 Cholet Cholet - La Roche 4-1 Samedi 5 Rouen Rouen - Dusseldorf 3-2 Samedi 5 Annecy Annecy - Morzine 2-3 Samedi 5 Grenoble Grenoble - Anglet 2-3 Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 16h00 Gap - Briançon 6-3 Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 20h15 Marseille - Nice 4-1 Dimanche 6 Evry- Viry EVH 91 - Reims 0-0 Dimanche 6 Morzine Morzine - Annecy 0-0 Dimanche 6 Angers - 18h30 Angers - Cergy 0-0 Dimanche 6 Liège - 18h40 Liège - Valenciennes 0-0



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