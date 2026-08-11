 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) ← Retour
Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
GRENOBLE - Point effectif !
A l'aube de cette nouvelle saison Grenoble communique sur son effectif...
📅 11/08/2026 à 07:10 ✍️ La rédaction HH Source : Communiqué de Grenoble
 


Photo hockey GRENOBLE - Point effectif ! - Ligue Magnus : Grenoble (Les Brleurs de Loups)
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 