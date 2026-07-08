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Division 2 : La Roche-sur-Yon (Les Aigles) ← Retour
Division 2 : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)
LA ROCHE au complet pour 2026-27
Le Hogly annonce son Groupe pour 2026-2027
📅 08/07/2026 à 10:00 ✍️ Source :
 
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