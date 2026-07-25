Division 2 : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)

Division 2 : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)

PREPARATION de La Roche/yon

Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2026-2027 de La Roche/yon, au programme Cholet, Orléans et Nantes.