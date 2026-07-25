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Division 2 : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)
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Division 2 : La Roche-sur-Yon (Les Aigles)
PREPARATION de La Roche/yon
Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2026-2027 de La Roche/yon, au programme Cholet, Orléans et Nantes.
📅 25/07/2026 à 07:00
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de La Roche/yon
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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08/07/2026 à 10:00
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25/07/2026 à 09:00
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