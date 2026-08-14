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Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis)
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Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis)
Mont Blanc - Programme de préparation.
Calendrier de Préparation des Yétis, au programme Lyon, Villard, Morzine et Epinal
📅 14/08/2026 à 11:30
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Mont Blanc
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13/08/2026 à 11:30
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