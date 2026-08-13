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Division 1 : Caen (Les Drakkars)
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Division 1 : Caen (Les Drakkars)
CAEN - Le programme de préparation
Calendrier de la préparation des Drakkars, au programme Neuilly sur Marne, Meudon et Cholet.
📅 13/08/2026 à 11:30
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Caen
Fiche club et composition - Cliquer sur l'Image
Calendrier complet des Amicaux - Cliquer sur l'Image
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09/08/2026 à 18:04
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