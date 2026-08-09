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Division 1 : Valence (Les Lynx)
VALENCE - Calendrier de Pré-Saison
Les Lynx reprennent les entraînements le 17 août et auront 5 matchs de préparation dont 3 dans leur Tanière. Au programme TJ Lokomotiva, Montpellier, Roanne et Lyon.
📅 09/08/2026 à 18:04 ✍️ La redaction / cs Source : Communiqué de Valence
 


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