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Division 1 : Valence (Les Lynx)
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Division 1 : Valence (Les Lynx)
VALENCE - Calendrier de Pré-Saison
Les Lynx reprennent les entraînements le 17 août et auront 5 matchs de préparation dont 3 dans leur Tanière. Au programme TJ Lokomotiva, Montpellier, Roanne et Lyon.
📅 09/08/2026 à 18:04
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Valence
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LYON - programme de PRE-SAISON
09/08/2026 à 07:15
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