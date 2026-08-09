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Division 1 : Lyon (Les Lions)
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Division 1 : Lyon (Les Lions)
LYON - programme de PRE-SAISON
5 matchs de préparation au calendrier de Lyon, dont 3 rendez-vous à Charlemagne. Au Programme, Annecy, Mont-Blanc, Chambéry et Valence.
📅 09/08/2026 à 07:15
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Lyon
Fiche club et composition - Cliquer sur l 'image
Calendrier pré-saison complet - Cliquer sur l 'image
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