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Division 1 : Meudon (Les Comètes)
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Division 1 : Meudon (Les Comètes)
MEUDON - Programme des amicaux
PREPARATION - Découvrez le programme qui attend les Comètes. Au programme, Tours, Dunkerque, Caen, Nantes et Valenciennes.
📅 07/08/2026 à 07:15
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Meudon
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