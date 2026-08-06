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Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)
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Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)
VALENCIENNES - Calendrier de PREPARATION
Les matchs PREPARATOIRES des Diables rouges de Valenciennes
📅 06/08/2026 à 18:20
✍️ La rédaction / cs
Source : Communiqué de Valenciennes
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