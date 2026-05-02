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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 02 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus,D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 02/05/2026 à 19:00
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
L'attaquant canadien
Zachary Lavigne
rentre au pays et met un terme à sa carrière de joueur.
L'attaquant
Gauthier Gibert
ne sera plus un membre de la formation des gothiques.
L'attaquant
Matéo Bussat
ne portera plus le maillot des gothiques.
Anglet
Le jeune attaquant
Mathias Lemaire
intègre la formation élite de l'hormadi.
Chamonix
Le défenseur Français-Anglais
Jamie Eyre
rejoint la formation des pionniers en provenance d'Anglet.
Gap
L'attaquant tchèque
Radim Matus
poursuit son aventure avec les rapaces.
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DIVISION 1
Morzine-Avoriaz
Le gardien tchèque
Jiri Blazek
sera toujours devant le filet des pingouins.
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DIVISION 2
Châlons
Le gardien tchèque
Michal Krofta
prolonge son aventure avec les gaulois.
Toulouse-Blagnac
L'attaquant
Viktor Labrucherie
poursuit son chemin avec les bélougas.
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