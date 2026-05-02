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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 02 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus,D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 02/05/2026 à 19:00
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • L'attaquant canadien Zachary Lavigne rentre au pays et met un terme à sa carrière de joueur.
  • L'attaquant Gauthier Gibert ne sera plus un membre de la formation des gothiques.
  • L'attaquant Matéo Bussat ne portera plus le maillot des gothiques.
Anglet
  • Le jeune attaquant Mathias Lemaire intègre la formation élite de l'hormadi.
Chamonix
  • Le défenseur Français-Anglais Jamie Eyre rejoint la formation des pionniers en provenance d'Anglet.
Gap
  • L'attaquant tchèque Radim Matus poursuit son aventure avec les rapaces.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1
 
Morzine-Avoriaz
  • Le gardien tchèque Jiri Blazek sera toujours devant le filet des pingouins.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Châlons
  • Le gardien tchèque Michal Krofta prolonge son aventure avec les gaulois.
Toulouse-Blagnac
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 02 Mai 2026. - Hockey en France

 
 
 
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