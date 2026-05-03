Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 03 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 03/05/2026 à 19:29
Tweeter
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Le staff des ducs s'étoffe avec la signature du préparateur physique
Alexis Tanguy
en provenance de Cergy.
Briançon
Le défenseur canadien
Adrien Bisson
sera de nouveau dans l'effectif des diables rouges.
Nice
Le coach adjoint
Pascal Margerit
poursuit sa mission avec les aigles.
Rouen
L'attaquant et capitaine
Loïc Lamperier
signe pour 14ème saison consécutive mais une 18ème sous le maillot des dragons.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
L'attaquant
Louis Olive
ne sera plus parmi les corsaires la saison prochaine.
Meudon
Le défenseur tchèque
Alex Pisarik
prolonge pour une ciquième saison avec les comètes.
Morzine-Avoriaz
Le gardien
Arthur Comte
prologe son bail avec les pingouins.
Valenciennes
L'attaquant canadien
Frédéric Potvin
quitte les diables rouges pour rejoindre un club allemand.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Mulhouse
L'attaquant
Maxime Mathieu
sera toujours un scorpion la saison prochaine.
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales