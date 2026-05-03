 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 


Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 03 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2026 à 19:29
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Angers
  • Le staff des ducs s'étoffe avec la signature du préparateur physique Alexis Tanguy en provenance de Cergy.
Briançon
  • Le défenseur canadien Adrien Bisson sera de nouveau dans l'effectif des diables rouges.
Nice Rouen
  • L'attaquant et capitaine Loïc Lamperier signe pour 14ème saison consécutive mais une 18ème sous le maillot des dragons.
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Dunkerque
  • L'attaquant Louis Olive ne sera plus parmi les corsaires la saison prochaine.
Meudon
  • Le défenseur tchèque Alex Pisarik prolonge pour une ciquième saison avec les comètes.
Morzine-Avoriaz
  • Le gardien Arthur Comte prologe son bail avec les pingouins.
Valenciennes
  • L'attaquant canadien Frédéric Potvin quitte les diables rouges pour rejoindre un club allemand.
 
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Mulhouse
  • L'attaquant Maxime Mathieu sera toujours un scorpion la saison prochaine.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 03 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 