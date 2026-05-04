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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 04 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 04/05/2026 à 19:21
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Le gardien
Raphaël Garnier
rejoint l'hormadi pour la future saison en provenance de Chamonix.
Briançon
L'attaquant japonais
Kohei Sato
arrivé en cours de saison prolonge avec les diables rouges de nouveau dans l'effectif des diables rouges.
Gap
L'attaquant
Dimitri Thillet
ne poursuit pas l'avanture avec les rapaces ou il aura effectué 6 saisons.
Nice
Le défenseur
Yoan Salve
quitte les nid des aigles après trois saisons de présence.
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DIVISION 1
Caen
Prolongation chez les drakkars du coach
Jaroslav Prosvic
pour une nouvelle saison.
Strasbourg
L'attaquant
Louis Olive
revient à l'étoile noire la saison prochaine en provenance de Dunkerque.
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DIVISION 2
Châlons
Le gardien
Nils Brun
prolonge son bail avec les gaulois..
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