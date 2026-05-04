Hockey en France Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 04 Mai 2026. Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 04/05/2026 à 19:21 Tweeter

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MAGNUS

Anglet Le gardien Raphaël Garnier rejoint l'hormadi pour la future saison en provenance de Chamonix. Briançon L'attaquant japonais Kohei Sato arrivé en cours de saison prolonge avec les diables rouges de nouveau dans l'effectif des diables rouges. Gap L'attaquant Dimitri Thillet ne poursuit pas l'avanture avec les rapaces ou il aura effectué 6 saisons. Nice Le défenseur Yoan Salve quitte les nid des aigles après trois saisons de présence.

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DIVISION 1

Caen Prolongation chez les drakkars du coach Jaroslav Prosvic pour une nouvelle saison. Strasbourg L'attaquant Louis Olive revient à l'étoile noire la saison prochaine en provenance de Dunkerque.

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DIVISION 2

Châlons Le gardien Nils Brun prolonge son bail avec les gaulois..

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