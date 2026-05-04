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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 04 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 04/05/2026 à 19:21
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet
  • Le gardien Raphaël Garnier rejoint l'hormadi pour la future saison en provenance de Chamonix.
Briançon
  • L'attaquant japonais Kohei Sato arrivé en cours de saison prolonge avec les diables rouges de nouveau dans l'effectif des diables rouges.
Gap
  • L'attaquant Dimitri Thillet ne poursuit pas l'avanture avec les rapaces ou il aura effectué 6 saisons.
Nice
  • Le défenseur Yoan Salve quitte les nid des aigles après trois saisons de présence.
 

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DIVISION 1

Caen
  • Prolongation chez les drakkars du coach Jaroslav Prosvic pour une nouvelle saison.
Strasbourg
  • L'attaquant Louis Olive revient à l'étoile noire la saison prochaine en provenance de Dunkerque.
 
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DIVISION 2

Châlons
  • Le gardien Nils Brun prolonge son bail avec les gaulois..
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 04 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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