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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 05 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 05/05/2026 à 09:53
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Bordeaux
Le duo de coach
Olivier Dimet
et
Rémi Péronnard
poursuivent leur chemin avec les boxers.
Cergy-Pontoise
Le coach autrichien
Philippe Horsky
et son adjoint
Kevin Da Costa
seront toujours aux commandes des jokers.
Gap
Arrivée devant le filet des rapace du gardien
Jimmy Darier
en provenance d'Epinal.
Grenoble
Le gardien slovène
Matija Pinctaric
poursuit l'aventure avec les bruleurs de loups.
Marseille
Les spartiates annoncent 4 départs, le défenseur suédois
Albin Lindgren
, l'attaquant canadien
Tyler Welsh
et des attaquants finlandais
Kim Stromberg
et
Julius Valtonen
.
Les spartiates signent l'attaquant suédois
Albin Nilsson
en provenance du club suédois du IF Troja-Ljungby
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
Le jeune attaquant
Timon Davranche
ne fera plus la saison prochaine un membre de l'équipage des corsaires.
Les défenseurs
Enzo Abis
et
Logan Ducrocq
quitte le bateau des corsaires.
Valenciennes
Le jeune défenseur
Pierre Gincourt
poursuit l'aventure avec les diables rouges.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Châlons
L'attaquant
Antoine Moreau
ne sera plus chez les gaulois pour le prochin championnat.
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