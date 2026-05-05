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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 05 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 05/05/2026 à 09:53
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Bordeaux Cergy-Pontoise Gap
  • Arrivée devant le filet des rapace du gardien Jimmy Darier en provenance d'Epinal.
Grenoble
  • Le gardien slovène Matija Pinctaric poursuit l'aventure avec les bruleurs de loups.
Marseille  

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DIVISION 1

Dunkerque
Valenciennes
  • Le jeune défenseur Pierre Gincourt poursuit l'aventure avec les diables rouges.
 
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DIVISION 2

Châlons
  • L'attaquant Antoine Moreau ne sera plus chez les gaulois pour le prochin championnat.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 05 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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