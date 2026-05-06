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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 06 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 06/05/2026 à 19:02
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Arrivée à l'hormadi de l'attaquant
Raphaël Chauvel
en provenance de Gap.
Bordeaux
Le défenseur canadien
Jérémy Beaudry
poursuit l'aventure avec les boxers.
Briançon
Le jeune défenseur
Mathis Despatie
prolonge avec les diables rouges.
Nice
Le gardien
Isaac Charpentier
reste pour une deuxième saison devant le filet des aigles.
Rouen
Le défenseur
Charles Schmitt
ne poursuit pas avec les dragons.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Le gardien
Ronan Quemener
sera encore ppour une nouvelle saison devant le filet des drakkars.
Dunkerque
L'attaquant
Rayan Belharfi
portera pour une nouvelle saison le chandail des corsaires.
Mont-Blanc
Prolongation chez les yétis d'
Etienne Croz
comme assistant coach.
Strasbourg
L'attaquant tchèque
Vit Budinsky
prolonge pour une seconde saison avec l'étoile noire.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Equipe
Pas de mouvement.
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