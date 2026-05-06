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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 06 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 06/05/2026 à 19:02
 

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MAGNUS

Anglet Bordeaux Briançon Nice
  • Le gardien Isaac Charpentier reste pour une deuxième saison devant le filet des aigles.
Rouen  

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DIVISION 1

Caen
  • Le gardien Ronan Quemener sera encore ppour une nouvelle saison devant le filet des drakkars.
Dunkerque
  • L'attaquant Rayan Belharfi portera pour une nouvelle saison le chandail des corsaires.
Mont-Blanc
  • Prolongation chez les yétis d'Etienne Croz comme assistant coach.
Strasbourg
  • L'attaquant tchèque Vit Budinsky prolonge pour une seconde saison avec l'étoile noire.
 
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DIVISION 2

Equipe
  • Pas de mouvement.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 06 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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