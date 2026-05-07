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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 07 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 07/05/2026 à 19:18
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • Les gothiques signent le défenseur Charles Schmitt en provenance de Rouen.
Bordeaux Cergy-Pontoise
  • Les jokers ont trouvé leur préparateur physique avec Maxime Le Dus.
Gap
  • Les rapaces enrolent l'attaquant Maurin Bouvet en provenance de Marseille.
 

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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Epinal
  • L'attaquant suédois Jacob Hallberg portera pour une nouvelle saison le maillot des wildcats.
Nantes
  • L'attaquant Rémi Thomas poursuit avec les corsaire pour une saison de plus.
Strasbourg
  • Le défenseur Mathias Thomas sera encore dans l'effectif de l'étoile noire.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Annecy
  • Le défenseur lituanien Kostas Gusevas poursuit avec les chevaliers du lac.
Chälons
  • l'attaquant suédois Jonathan Jansson resigne pour une nouvelle saison chez les gaulois.
Mulhouse
  • Le défenseur Yann Quiniou s'engeg avec les scorpions en provenance de Strasbourg.
Toulouse-Blagnac
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 07 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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