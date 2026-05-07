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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 07 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 07/05/2026 à 19:18
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Les gothiques signent le défenseur
Charles Schmitt
en provenance de Rouen.
Bordeaux
L'attaquant
Julien Guillaume
signe pour une 11ème saison avec les boxers.
Cergy-Pontoise
Les jokers ont trouvé leur préparateur physique avec
Maxime Le Dus
.
Gap
Les rapaces enrolent l'attaquant
Maurin Bouvet
en provenance de Marseille.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
L'attaquant suédois
Jacob Hallberg
portera pour une nouvelle saison le maillot des wildcats.
Nantes
L'attaquant
Rémi Thomas
poursuit avec les corsaire pour une saison de plus.
Strasbourg
Le défenseur
Mathias Thomas
sera encore dans l'effectif de l'étoile noire.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Le défenseur lituanien
Kostas Gusevas
poursuit avec les chevaliers du lac.
Chälons
l'attaquant suédois
Jonathan Jansson
resigne pour une nouvelle saison chez les gaulois.
Mulhouse
Le défenseur
Yann Quiniou
s'engeg avec les scorpions en provenance de Strasbourg.
Toulouse-Blagnac
le défenseur canadien
Brett Magee
, l'attaquant américain
André Menard
et l'attaquant
Pablo Sudor
prolongent pour une nouvelle saison avec les bélougas.
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