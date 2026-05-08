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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 08 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 08/05/2026 à 19:14
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Le gardien
Elliot Lévêque
ne poursuit pas l'aventure avec les ducs.
Bordeaux
Les boxers tiennent leur second gardien avec la signature de
Gaetan Richard
en provenance de Gap.
Briançon
Arrivée chez les diables rouges du gardien
Elliot Lévêque
en provenance d'Angers.
Cergy-Pontoise
Le défenseur
Nikita Shalei
ne sera plus dans l'effectif des jokers.
Chamonix
L'attaquant
Lucas Colombin
quitte la formation des pionniers.
Nice
L'attaquant
Lucas Colombin
s'engage en faveur des aigles en provenance de Chamonix.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
L'attaquant
Alexandre Mulle
prolonge pour une 4ème saison chez les drakkars.
Dunkerque
Le défenseur
Guillaume Roussel
rejoint les corsaires en provenance d'Amiens.
Valenciennes
Signature chez les diables rouges du défenseur tchèque
Daniel Poizl
en provnance du club tchèque du HC Orli Znojmo.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Mulhouse
Le défenseur candien-polonais
Liam Anderson
reste pour une seconde saison chez les scorpions.
Toulouse-Blagnac
le défenseur américain
Maxwell Roth
ne poursuit pas avec les bélougas.
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