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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 08 Mai 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/05/2026 à 19:14
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Angers Bordeaux
  • Les boxers tiennent leur second gardien avec la signature de Gaetan Richard en provenance de Gap.
Briançon
  • Arrivée chez les diables rouges du gardien Elliot Lévêque en provenance d'Angers.
Cergy-Pontoise
  • Le défenseur Nikita Shalei ne sera plus dans l'effectif des jokers.
Chamonix Nice
  • L'attaquant Lucas Colombin s'engage en faveur des aigles en provenance de Chamonix.
 

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DIVISION 1

Caen
  • L'attaquant Alexandre Mulle prolonge pour une 4ème saison chez les drakkars.
Dunkerque
Valenciennes
  • Signature chez les diables rouges du défenseur tchèque Daniel Poizl en provnance du club tchèque du HC Orli Znojmo.
 
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DIVISION 2

Mulhouse
  • Le défenseur candien-polonais Liam Anderson reste pour une seconde saison chez les scorpions.
Toulouse-Blagnac
  • le défenseur américain Maxwell Roth ne poursuit pas avec les bélougas.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 08 Mai 2026. - Hockey en France
 
 
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