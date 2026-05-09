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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs 09 Mai 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 09/05/2026 à 20:03
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Gap
Le défenseur
Ivan Esipov
rejoint le nid des rapaces en provenance de Gap.
Grenoble
Le défenseur
Antoine Fertin
poursuit l'aventure avec les bruleurs de loups.
Rouen
Arrivée chez les dragons du défenseur
Nikita Shalei
en provenance de Cergy-Pontoise.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Meudon
L'attaquant
Yoanne Lacheny
sera pour une nouvelle saison dans l'effectif des comètes.
Mont-Blanc
L'attaquant
Mathis Chatellard
resigne avec les yétis pour une nouvelle saison.
Morzine-Avoriaz
Le défenseur slovaque
Jakub Sedlak
ne sera plus sur la banquise avec les pingouins.
Nantes
Le défenseur
Eliot Ardouin
portera encore la saison prochaine le maillot des corsaires.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Châlons
L'attaquant suédois
Melker Torstensson
poursuit l'aventure avec les gaulois.
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