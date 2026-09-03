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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs au 03 Septembre 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 03/09/2026 à 19:27 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

Cergy/Pontoise
  • Les jokers enregistrent l'arrivée du défenseur finlandais Leevi Karjalainen en provenance du club polonais du Polonia Byton. Il a déjà évolué à Nice lors de la saison 2024/2025.
Chamonix
  • Le défenseur finlandias Taneli Ronkainen ne sera finalement pas un membre des pionniers.
  • Les pionniers accueillent le défenseur finlandais Valtteri Jeskanen en provenance du club danois du Esbjerg Energy.
 

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DIVISION 1

Equipe
  • Pas de mouvement 
 
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DIVISION 2 

Courbevoie
  • Arrivée de l'attaquant américain Zach Dill chez les coqs en provenance de l'université américaine de Salem State (NCAA III).
  • Signature du jeune gardien Odin Bouery chez les coqs en provennce des U20.
HCMP
  • Prologation chez les bouquetins de l'attaquant Alexis Malec.
  • Les bouquetins signent l'attaquant américain Shane Sullivan en provenance de Toulouse.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs au 03 Septembre 2026. - Transferts 2026/2027
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