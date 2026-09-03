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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs au 03 Septembre 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 03/09/2026 à 19:27
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Cergy/Pontoise
Les jokers enregistrent l'arrivée du défenseur finlandais
Leevi Karjalainen
en provenance du club polonais du Polonia Byton. Il a déjà évolué à Nice lors de la saison 2024/2025.
Chamonix
Le défenseur finlandias
Taneli Ronkainen
ne sera finalement pas un membre des pionniers.
Les pionniers accueillent le défenseur finlandais
Valtteri Jeskanen
en provenance du club danois du Esbjerg Energy.
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DIVISION 1
Equipe
Pas de mouvement
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DIVISION 2
Courbevoie
Arrivée de l'attaquant américain
Zach Dill
chez les coqs en provenance de l'université américaine de Salem State (NCAA III).
Signature du jeune gardien
Odin Bouery
chez les coqs en provennce des U20.
HCMP
Prologation chez les bouquetins de l'attaquant
Alexis Malec
.
Les bouquetins signent l'attaquant américain
Shane Sullivan
en provenance de Toulouse.
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01/09/2026 à 23:36
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