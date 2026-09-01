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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 01 Septembre 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 01/09/2026 à 23:36
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement
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DIVISION 1
Equipe
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
Retour à la compétition aprs trois ans d'inactivité de l'attaquant
Edouard Dufournet
chez les chevaliers du lac.
Courbevoie
L'attaquant suédois
Melker Gustavsson
rejoint les coqs en provenance du club suédois du Kagedalens AIF.
HCMP
Le défenseur
Gabriel Caratini
reste pour une nouvelle saison avec les bouquetins.
Roanne
Les jeunes défenseurs
Ilmari Vial
et
Ruben Kahn
rejoingnent en prêt par Grenoble la formation des renards.
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Mouvements dans les clubs au 28 Aout 2026.
28/08/2026 à 19:00
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