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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 01 Septembre 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 01/09/2026 à 23:36 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

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DIVISION 1

Equipe
  • Pas de mouvement 
 
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DIVISION 2 

Annecy
  • Retour à la compétition aprs trois ans d'inactivité de l'attaquant Edouard Dufournet chez les chevaliers du lac.
Courbevoie
  • L'attaquant suédois Melker Gustavsson rejoint les coqs en provenance du club suédois du Kagedalens AIF.
HCMP
  • Le défenseur Gabriel Caratini reste pour une nouvelle saison avec les bouquetins.
Roanne
  • Les jeunes défenseurs Ilmari Vial et Ruben Kahn rejoingnent en prêt par Grenoble la formation des renards.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 01 Septembre 2026. - Transferts 2026/2027
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