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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs au 28 Aout 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 28/08/2026 à 19:00 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Equipe
  • Pas de mouvement
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Lyon Valence
  • Arrivé chez les lynx du défenseur Loris Chauvin en provenance du HCMP.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2 

HCMP
  • Les bouquetins signent l'attaquant Maxime Rolland en provenance  de Reims.
Paris
  • Les français volants signent leur coach pour la future saison, il s'agit de Benoit Laporte bien connu des supporters rouennais.
Toulon
  • Le jeune attaquant Elohan Giuliano poursuit sa route avec les boucaniers.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs au 28 Aout 2026. - Transferts 2026/2027
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