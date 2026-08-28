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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs au 28 Aout 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 28/08/2026 à 19:00
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
L'attaquant
Mattéo Baravaglio
prolonge l'aventure avec les lions.
Valence
Arrivé chez les lynx du défenseur
Loris Chauvin
en provenance du HCMP.
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DIVISION 2
HCMP
Les bouquetins signent l'attaquant
Maxime Rolland
en provenance de Reims.
Paris
Les français volants signent leur coach pour la future saison, il s'agit de
Benoit Laporte
bien connu des supporters rouennais.
Toulon
Le jeune attaquant
Elohan Giuliano
poursuit sa route avec les boucaniers.
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Mouvements dans les clubs du 26 Aout 2026.
26/08/2026 à 19:40
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