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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 26 Aout 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 26/08/2026 à 19:40 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

Equipe
  • Pas de mouvement
 

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DIVISION 1

Meudon
  • Les comètes signent l'attaquant suédois Emil Lindblom en provenance du club suédois du IF Sundsvall Hockey.
Morzine-Avoriaz
  • L'attaquant suédois Casper Andersson resigne pour une seconde saison chez les pingouins.
Valence
  • Les lynx enregistrent l'arrivée de l'attaquant canadien Owen Gilhula en provenance du HCMP.
 
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DIVISION 2 

Courbevoie
  • Arrivée chez les coqs de l'attaquant canadien Tommy-Lee Vieira en provenance du club canadien de Saint-Jérôme Pantheres.
HCMP Paris Wasquehal
  • Le gardien Caetan Boutet rejoint les lions en provenance de Nice II.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 26 Aout 2026. - Transferts 2026/2027
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