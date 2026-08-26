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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 26 Aout 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 26/08/2026 à 19:40
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Meudon
Les comètes signent l'attaquant suédois
Emil Lindblom
en provenance du club suédois du IF Sundsvall Hockey.
Morzine-Avoriaz
L'attaquant suédois
Casper Andersson
resigne pour une seconde saison chez les pingouins.
Valence
Les lynx enregistrent l'arrivée de l'attaquant canadien
Owen Gilhula
en provenance du HCMP.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Courbevoie
Arrivée chez les coqs de l'attaquant canadien
Tommy-Lee Vieira
en provenance du club canadien de Saint-Jérôme Pantheres.
HCMP
Le défenseur
Théo Balthazard
poursuit l'aventure avec les bouquetins.
Signature chez les bouquetins de l'attaquant
Matthias Pibernus
en provenance de Luxembourg.
Prolongation de l'attaquant
Nicolas Lopes
chez les bouquetins.
Paris
Les français annoncent une grande partie de leur effectif.
Devant les filets on retrouve
Hector Locher
qui prolonge et arrive
Sébastian Ylonen
de Cergy.
En défense
Noah Athuil
Poursuit et arrive le suédois
Calle Behm
de Meudon, le canadien
Jonathan Bartuccio-Pereira
des Athens Rock Lobsters et le retour d'
Antonin Manavian
sans club.
Pour l'attaque
Mans Papaux
,
Hugo Dumont
et le russe
Oleg Kuzmin
prolongent, arrivent
Thomas Mathieu
(Evry/Viry),
Yaniss Mokta
ri (Evry/Viry),
Valérian Mathieu
(Nantes),
Brendan Martial
(Reims), le canadien
Zachary Larocque
(Valleyfield Braves), le finlandais
Saku Kivinen
(Chamonix) et le canadien
Daryk Dubé-Plouffe
(Aoste).
Wasquehal
Le gardien
Caetan Boutet
rejoint les lions en provenance de Nice II.
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Mouvements dans les clubs du 25 août 2026.
25/08/2026 à 19:50
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