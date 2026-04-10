|
|Hockey en France
|
|Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 09 Avril 2026.
|
|Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027
|
|
|Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
|
La rÃ©daction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 10/04/2026 à 10:47
|
|
Anglet
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Briançon
- Changement dans le staff à l'Hormadi, Mathieu Cyr ayant une autre opportunité professionelle ne sera plus derrière le banc. Une nouvelle équipe est donc constituée. Le coach principal sera Marc Lefebvre qui a déjà officié au Danemark 2 ans (Odense) en France (Chamonix) 2 ans, Angleterre depuis 3 ans (Dundee). Il aura comme adjoint Sylvain Roy en provenance de Nantes.
- Le coach canadien Pierre Bergeron et son adjoint Axel Barnique seront toujours derrière le banc des diables rouges
- Le gardien canadien Griffen Outhouse ne sera plus devant le filet des diables rouges pour la future saison.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
Meudon
Mont-Blanc
- Le club officialise l’arrivée de Stéphane Barin aura pour missions d’accompagner le secteur sportif ainsi que le duo d’entraîneurs, tout en contribuant activement au développement global du club.
Morzine/Avoriaz
- Il aura passé deux saison chez les yétis, le coach Romain Sadoine quitte le club.
Nantes
- Après trois saisons derrière le banc, Anthony Mortas ne sera plus le coach des pingouins.
Neuilly/Marne
- Le coach Sylvain Roy ne sera plus sur le banc des corsaires.
- Le coach tchèque Mika Radek sera pour une nouvelle saison derrière le banc des bisons.
- Arrivée en cours de saison, l'attaquant Bryan Sautereau poursuit l'aventure chez les bisons.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Annecy
- Arrivée chez les chavaliers du lac du coach Romain Sadoine en provenance du Mont-Blanc
|
|
|
|© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|