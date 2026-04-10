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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 09 Avril 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 10/04/2026 à 10:47
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet
  • Changement dans le staff à l'Hormadi, Mathieu Cyr ayant une autre opportunité professionelle  ne sera plus derrière le banc. Une nouvelle équipe est donc constituée. Le coach principal sera Marc Lefebvre qui a déjà officié au Danemark 2 ans (Odense) en France (Chamonix) 2 ans, Angleterre depuis 3 ans (Dundee). Il aura comme adjoint Sylvain Roy en provenance de Nantes.
Briançon
  • Le coach canadien Pierre Bergeron et son adjoint Axel Barnique seront toujours derrière le banc des diables rouges
  • Le gardien canadien Griffen Outhouse ne sera plus devant le filet des diables rouges pour la future saison.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1
 
Epinal
  • Le club officialise l’arrivée de Stéphane Barin aura pour missions d’accompagner le secteur sportif ainsi que le duo d’entraîneurs, tout en contribuant activement au développement global du club.
Meudon Mont-Blanc
  • Il aura passé deux saison chez les yétis, le coach Romain Sadoine quitte le club.
Morzine/Avoriaz
  • Après trois saisons derrière le banc, Anthony Mortas ne sera plus le coach des pingouins.
Nantes
  • Le coach Sylvain Roy ne sera plus sur le banc des corsaires.
Neuilly/Marne
  • Le coach tchèque Mika Radek sera pour une nouvelle saison derrière le banc des bisons.
  • Arrivée en cours de saison, l'attaquant Bryan Sautereau poursuit l'aventure chez les bisons.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Annecy
  • Arrivée chez les chavaliers du lac du coach Romain Sadoine en provenance du Mont-Blanc
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 09 Avril 2026. - Hockey en France
 
 
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