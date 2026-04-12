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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 12 Avril 2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 12/04/2026 à 18:05
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Cergy-Pontoise
Le gardien international
Sébastian Ylonen
quitte la formation des jokers après six saisons.
Rouen
Le défenseur canadien
Pier-Olivier Roy
et l'attaquant
Tommy Perret
seront toujours chez les dragons la saison prochaine.
Le défenseur canadien
Dylan Yeo
prend sa retraite sportive.
L'attaquant letton
Rolands Vigners
ne sera plus chez les dragons pour la future saison après six années de présence.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
L'attaquant slovaque
Peter Hrehorcak
signe pour une cinquième saison avec les wildcats.
Meudon
L'attaquant
Alexis Sutor
ne sera plus dans l'effectif des comètes ou il n'aura fait q'une seule saison.
Morzine/Avoriaz
Il était jusqu'alors coach adjoint,
Mathieu Jestin
sera le coach principal des pingouins pour la future saison.
Neuilly/Marne
Le gardien
Pierre Pawelek
portera pour une nouvelle saison le maillot des bisons.
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Clermont-Ferrand
L'attaquant
Yannis Cherkaoui
ne sra plus chez les sangliers où il aura joué deux saisons.
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