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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 12 Avril 2026
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 12/04/2026 à 18:05
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Cergy-Pontoise
  • Le gardien international Sébastian Ylonen quitte la formation des jokers après six saisons.
Rouen
  • Le défenseur canadien Pier-Olivier Roy et l'attaquant Tommy Perret seront toujours chez les dragons la saison prochaine.
  • Le défenseur canadien Dylan Yeo prend sa retraite sportive.
  • L'attaquant letton Rolands Vigners ne sera plus chez les dragons pour la future saison après six années de présence.
 

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DIVISION 1

Epinal
  • L'attaquant slovaque Peter Hrehorcak signe pour une cinquième saison avec les wildcats.
Meudon
  • L'attaquant Alexis Sutor ne sera plus dans l'effectif des comètes ou il n'aura fait q'une seule saison.
Morzine/Avoriaz
  • Il était jusqu'alors coach adjoint, Mathieu Jestin sera le coach principal des pingouins pour la future saison.
Neuilly/Marne
  • Le gardien Pierre Pawelek portera pour une nouvelle saison le maillot des bisons.
 
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Clermont-Ferrand
  • L'attaquant Yannis Cherkaoui ne sra plus chez les sangliers où il aura joué deux saisons.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 12 Avril 2026 - Hockey en France
 
 
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