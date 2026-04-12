Hockey en France Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 12 Avril 2026 Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - saison 2026/2027. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 12/04/2026 à 18:05 Tweeter

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MAGNUS

Cergy-Pontoise Le gardien international Sébastian Ylonen quitte la formation des jokers après six saisons. Rouen Le défenseur canadien Pier-Olivier Roy et l'attaquant Tommy Perret seront toujours chez les dragons la saison prochaine.

et l'attaquant seront toujours chez les dragons la saison prochaine. Le défenseur canadien Dylan Yeo prend sa retraite sportive.

prend sa retraite sportive. L'attaquant letton Rolands Vigners ne sera plus chez les dragons pour la future saison après six années de présence.

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DIVISION 1

Epinal L'attaquant slovaque Peter Hrehorcak signe pour une cinquième saison avec les wildcats. Meudon L'attaquant Alexis Sutor ne sera plus dans l'effectif des comètes ou il n'aura fait q'une seule saison. Morzine/Avoriaz Il était jusqu'alors coach adjoint, Mathieu Jestin sera le coach principal des pingouins pour la future saison. Neuilly/Marne Le gardien Pierre Pawelek portera pour une nouvelle saison le maillot des bisons. RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET

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DIVISION 2

Clermont-Ferrand L'attaquant Yannis Cherkaoui ne sra plus chez les sangliers où il aura joué deux saisons.

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