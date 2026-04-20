Hockey en France Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 20 Avril 2026 Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2026 à 19:30 Tweeter

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MAGNUS

Rouen L’attaquant canadien Simon Lafrance portera le maillot des dragons pour les deux saison à venir.

portera le maillot des dragons pour les deux saison à venir. L'attaquant Robin Colomban prolonge l'aventure au sein du team dragons, un gros travailleur que coach Mallette pourra de nouveau compter.

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DIVISION 1 Meudon L'attaquant Lucas Hacala portera pour une nouvelle saison le maillot des comètes.

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DIVISION 2

Equipe Pas de mouvement





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