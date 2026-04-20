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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 20 Avril 2026
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2026 à 19:30
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Rouen
  • L’attaquant canadien Simon Lafrance portera le maillot des dragons pour les deux saison à venir.
  • L'attaquant Robin Colomban prolonge l'aventure au sein du team dragons, un gros travailleur que coach Mallette pourra de nouveau compter.
 

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DIVISION 1
 
Meudon
  • L'attaquant Lucas Hacala portera pour une nouvelle saison le maillot des comètes.
 
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DIVISION 2

Equipe
  • Pas de mouvement
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 20 Avril 2026 - Hockey en France


 
 
 
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