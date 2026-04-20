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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 20 Avril 2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 20/04/2026 à 19:30
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Rouen
L’attaquant canadien
Simon Lafrance
portera le maillot des dragons pour les deux saison à venir.
L'attaquant
Robin Colomban
prolonge l'aventure au sein du team dragons, un gros travailleur que coach Mallette pourra de nouveau compter.
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DIVISION 1
Meudon
L'attaquant
Lucas Hacala
portera pour une nouvelle saison le maillot des comètes.
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DIVISION 2
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