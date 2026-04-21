 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 


Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 21 Avril 2026
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2026 à 19:30
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet Briançon
  • L'attaquant Valère Vrielynck au club des diables rouges depuis 2022 met un terme à sa carrière de joueur.
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Epinal
  • Le défenseur finlandais Henri Auvinen ne poursuit pas l'aventure avec les wildcats
Meudon
  • Le défenseur Hugo Mezenteff ne sera pas de retour chez les comètes pour la future saison.
 
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Equipe
  • Pas de mouvement
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 21 Avril 2026 - Hockey en France


 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 