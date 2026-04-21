Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 21 Avril 2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 21/04/2026 à 19:30
Tweeter
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Beaucoup de départs chez les basques ainsi le gardien
Nathael Fleuret
, les défenseurs
James Eyre
,
Ivan Esipov
et
Baptiste Manciot
tout comme l'attaquant américain
Peter Morgan
, le russe
Anton Vasilyev
, le letton
Rudolfs Polcs
,
Thomas Suire
et
Timothé Quattrone
ne seront pas de retour à l'Hormadi.
Briançon
L'attaquant
Valère Vrielynck
au club des diables rouges depuis 2022 met un terme à sa carrière de joueur.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Epinal
Le défenseur finlandais
Henri Auvinen
ne poursuit pas l'aventure avec les wildcats
Meudon
Le défenseur
Hugo Mezenteff
ne sera pas de retour chez les comètes pour la future saison.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Equipe
Pas de mouvement
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales