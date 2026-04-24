Hockey en France Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 24 Avril 2026. Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2026 à 19:32 Tweeter

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MAGNUS

Anglet Le défenseur Arnaud Faure sera encore du voyage pour la prochaine saison avec l'Hormadi. Briançon Le gardien Mathis Thirion et l'attaquant Benjamin Berard ne seront plus chez les diables rouges la saison prochaine. Grenoble Le gardien tchèque Jakub Stepanek quitte les bruleurs de loups après cinq saisons. Rouen L'attaquant canadien James Phelan quitte la formation des dragons après une saison et met un terme à sa carrière de joueur afin de rentrer au Canada.

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DIVISION 1

Dunkerque Ledéfenseur finlandais Markus Kojo ne sera plus dans l'effectif des corsaires. Meudon L'attaquant suédois Elliot Lorraine ne fera plus parti de l'effectif des comètes. Valenciennes Arrivée chez les diables rouges du gardien canadien Mavrick Goyer en provenance du Hobart Collège (NCAA III)

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DIVISION 2

Equipe Pas de mouvement





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