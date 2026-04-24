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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 24 Avril 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2026 à 19:32
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Anglet
  • Le défenseur Arnaud Faure sera encore du voyage pour la prochaine saison avec l'Hormadi.
Briançon Grenoble
  • Le gardien tchèque Jakub Stepanek quitte les bruleurs de loups après cinq saisons.
Rouen
  • L'attaquant canadien James Phelan quitte la formation des dragons après une saison et met un terme à sa carrière de joueur afin de rentrer au Canada.
 

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DIVISION 1

Dunkerque
  • Ledéfenseur finlandais Markus Kojo ne sera plus dans l'effectif des corsaires.
Meudon
  • L'attaquant suédois Elliot Lorraine ne fera plus parti de l'effectif des comètes.
Valenciennes
  • Arrivée chez les diables rouges du gardien canadien Mavrick Goyer en provenance du Hobart Collège (NCAA III)
 
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DIVISION 2

Equipe
  • Pas de mouvement
 

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