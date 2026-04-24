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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 24 Avril 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 24/04/2026 à 19:32
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Anglet
Le défenseur
Arnaud Faure
sera encore du voyage pour la prochaine saison avec l'Hormadi.
Briançon
Le gardien
Mathis Thirion
et l'attaquant
Benjamin Berard
ne seront plus chez les diables rouges la saison prochaine.
Grenoble
Le gardien tchèque
Jakub Stepanek
quitte les bruleurs de loups après cinq saisons.
Rouen
L'attaquant canadien
James Phelan
quitte la formation des dragons après une saison et met un terme à sa carrière de joueur afin de rentrer au Canada.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
Ledéfenseur finlandais
Markus Kojo
ne sera plus dans l'effectif des corsaires.
Meudon
L'attaquant suédois
Elliot Lorraine
ne fera plus parti de l'effectif des comètes.
Valenciennes
Arrivée chez les diables rouges du gardien canadien
Mavrick Goyer
en provenance du Hobart Collège (NCAA III)
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Equipe
Pas de mouvement
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