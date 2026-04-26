 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 


Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 26 Avril 2026
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2026 à 19:00
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Angers
  • L'attaquant international Nicolas Ritz ne portera plus la saison prochaine le maillot floqué des ducs.
  • L'attaquant Téo Sarliève ne sera plus dans l'effectif des ducs pour le prochain championnat.
Anglet
  • L'attaquant Fabien Kazarine prolonge pour une cinquième saison avec l'hormadi.
Bordeaux
  • Annoncé par le club avant la fin de la série finale, l'attaquant canadien William Pelletier rentre au pays et met fin à sa carrière de joueur pour entamer celle de coach à l’Université Laval.
Briançon Nice
  • Les aigles confirment leur coach pour la saison prochaine ainsi Marc-André Levesque sera de nouveau derrière le banc.
Rouen
  • L'attaquant canadien Julien Tessier met un terme à sa carrière de joueur et rentre au Canada.
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Meudon
  • Le jeune défenseur Thibault Sapelkine sera de nouveau dans l'effectif des comètes pour le prochain championnat.
  • L'attaquant Antoine Mony poursuit l'aventure avec les comètes.
Strasbourg
  • Le gardien slovaque Tomas Hiadlovsky signe pour une neuvième saison avec l'étoile noire.
 
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2

Mulhouse
  • Le défenseur Maxime Deplanque s'engage en faveur des scorpions en provenance de Meudon.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 26 Avril 2026 - Hockey en France


 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 