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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 26 Avril 2026
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 26/04/2026 à 19:00
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
L'attaquant international
Nicolas Ritz
ne portera plus la saison prochaine le maillot floqué des ducs.
L'attaquant
Téo Sarliève
ne sera plus dans l'effectif des ducs pour le prochain championnat.
Anglet
L'attaquant
Fabien Kazarine
prolonge pour une cinquième saison avec l'hormadi.
Bordeaux
Annoncé par le club avant la fin de la série finale, l'attaquant canadien
William Pelletier
rentre au pays et met fin à sa carrière de joueur pour entamer celle de coach à l’Université Laval.
Briançon
Le défenseur
Aurélien Chausserie-Laprée
ne sera plus chez les diables rouges.
Nice
Les aigles confirment leur coach pour la saison prochaine ainsi
Marc-André Levesque
sera de nouveau derrière le banc.
Rouen
L'attaquant canadien
Julien Tessier
met un terme à sa carrière de joueur et rentre au Canada.
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DIVISION 1
Meudon
Le jeune défenseur
Thibault Sapelkine
sera de nouveau dans l'effectif des comètes pour le prochain championnat.
L'attaquant
Antoine Mony
poursuit l'aventure avec les comètes.
Strasbourg
Le gardien slovaque
Tomas Hiadlovsky
signe pour une neuvième saison avec l'étoile noire.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Mulhouse
Le défenseur
Maxime Deplanque
s'engage en faveur des scorpions en provenance de Meudon.
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