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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 28 Avril 2026.
 
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/04/2026 à 19:30
 

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MAGNUS

Amiens
  • Il avait initialement prolongé, mais pour des raisons familiales et personnelles, le coach canadien Kevin Bergin a souhaité rentrer au Canada.
Angers  Anglet Briançon
  • Le défenseur Léo Faure sera toujours un membre des diables rouges pour la future saison.
Grenoble Marseille Nice
  • L'attaquant Hugo Proux ne sera plus dans le nid des aigles la saison prochaine.
  • L'attaquant Valentin Coffy ne sera plus dans le nid des aigles.
Rouen
  • L'attaquant Vincent Nesa prolonge pour une nouvelle saison, sa douzième dans l'équipe fanion.
 

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DIVISION 1

Dunkerque
Epinal
  • Le défenseur slovène Gasper Cerkovnik ne reviendra pas pour la prochaine saison chez les wildcats.
Meudon
  • Les comètes signent l'attaquant suédois Johan Lindholm pour la prochaine saison.
Neuilly sur Marne
  • Les bisons signent pour la prochaine saison le défenseur suédois Axel Eriksson en provenance du club suédois du Grastorps IK.
Strasbourg
  • L'attaquant finlandais Risto Saarinen ne poursuit pas son chemin avec l'étoile noire.
  • le défenseur Yann Quiniou ne sera plus un membre de l'étoile noire.
Valenciennes
  • L'attaquant canadien Kevin Altidor prolonge pour une nouvelle saison avec les diables rouges.
 
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DIVISION 2

Dijon
  • Les Ducs de Dijon annoncent la nomination de l'ancien joueur d’Antoine Alexandra au poste d’entraîneur principal.
 

Photo hockey Mouvements dans les clubs au 28 Avril 2026. - Hockey en France


 
 
 
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