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Hockey en France
Hockey sur glace - Mouvements dans les clubs au 28 Avril 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 28/04/2026 à 19:30
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Il avait initialement prolongé, mais pour des raisons familiales et personnelles, le coach canadien
Kevin Bergin
a souhaité rentrer au Canada.
Angers
Les ducs signent le défenseur
Vincent Melin
en provenance de Cergy et l'attaquant
Jordan Mugnier
en provenance de Nice.
Anglet
L'attaquant
Samuel Rousseau
sera de nouveau de l'aventure avec l'hormadi.
L'attaquant
Julien Munoz
poursuit sa route avec l'hormadi.
L'attaquant
Hugo Baron
et les défenseurs
Théo Frémond
et
Alexis Dogémont
porteront une nouvelle saison le maillot de l'hormadi.
Briançon
Le défenseur
Léo Faure
sera toujours un membre des diables rouges pour la future saison.
Grenoble
Vague de départs chez les bruleurs de loups avec pour la défensive le suédois
Pontus Englund
, du coté de l'attaque les suédois
Martin Karlsson
et
Fredric Weigel
ainsi que
Rudy Matima
et
Théo Gueurif
.
Marseille
Le jeune attaquant
Noa Nsonsa-Kitala
ne portera plus le maillot des spartiates.
Nice
L'attaquant
Hugo Proux
ne sera plus dans le nid des aigles la saison prochaine.
L'attaquant
Valentin Coffy
ne sera plus dans le nid des aigles.
Rouen
L'attaquant
Vincent Nesa
prolonge pour une nouvelle saison, sa douzième dans l'équipe fanion.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
L'attaquant candien
Danick Bouchard
ne reviendra pas chez les corsaires.
Epinal
Le défenseur slovène
Gasper Cerkovnik
ne reviendra pas pour la prochaine saison chez les wildcats.
Meudon
Les comètes signent l'attaquant suédois
Johan Lindholm
pour la prochaine saison.
Neuilly sur Marne
Les bisons signent pour la prochaine saison le défenseur suédois
Axel Eriksson
en provenance du club suédois du Grastorps IK.
Strasbourg
L'attaquant finlandais
Risto Saarinen
ne poursuit pas son chemin avec l'étoile noire.
le défenseur
Yann Quiniou
ne sera plus un membre de l'étoile noire.
Valenciennes
L'attaquant canadien
Kevin Altidor
prolonge pour une nouvelle saison avec les diables rouges.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Dijon
Les Ducs de Dijon annoncent la nomination de l'ancien joueur d’
Antoine Alexandra
au poste d’entraîneur principal.
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