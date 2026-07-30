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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs au 30 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 30/07/2026 à 19:30 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

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MAGNUS

Equipe
  • Pas de mouvement
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Lyon Meudon
  • Arrivée chez les comètes du jeune attaquant Arthur Mattioni en provenance des U20 de Rouen
Valence
  • Le défenseur Alban Rodriguez resigne avec les lynx pour une nouvelle saison.
  • L'attaquant Jules Plenet ne poursuit pas sa route avec les lynx.
 
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DIVISION 2

Courbevoie Mulhouse
  • Les scorpions signent l'attaquant Flavien Tichy en provenance de La Roche sur Yon.
Toulon
  • Prolongation chez les boucaniers du défenseur Joris Fougera pour une nouvelle saison.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs au 30 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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