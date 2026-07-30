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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs au 30 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 30/07/2026 à 19:30
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
Le gardien
Maxence Barbaret
poursuit l'aventure avec les lions.
L'inusable défenseur slovaque
Slavomir Tomko
prolonge son bail avec les lions
Meudon
Arrivée chez les comètes du jeune attaquant
Arthur Mattioni
en provenance des U20 de Rouen
Valence
Le défenseur
Alban Rodriguez
resigne avec les lynx pour une nouvelle saison.
L'attaquant
Jules Plenet
ne poursuit pas sa route avec les lynx.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Courbevoie
L'attaquant
Antoine Benoist
prolonge son bail avec les coqs.
L'attaquant
Frédérik Tchoungui
ne sera plus dans l'effectif des coqs.
Mulhouse
Les scorpions signent l'attaquant
Flavien Tichy
en provenance de La Roche sur Yon.
Toulon
Prolongation chez les boucaniers du défenseur
Joris Fougera
pour une nouvelle saison.
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Mouvements dans les clubs du 28 Juillet 2026.
28/07/2026 à 19:47
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