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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs au 31 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 31/07/2026 à 21:07
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Meudon
L'attaquant
Baptiste Borraz
portera de nouveau le maillot des comètes.
Villard de Lans
Arrivée chez les ours du défenseur canadien
Konrad Belcourt
en provenance de l'université d'Alberta.
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DIVISION 2
Brest
Le gardien
Mathys Schwerdel
sera de nouveau devant le filet des albatros.
Courbevoie
L'attaquant
Ludovic Vinals
prolonge l'aventure avec les coqs.
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Mouvements dans les clubs au 30 Juillet 2026.
30/07/2026 à 19:30
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