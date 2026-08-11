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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 11 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 11/08/2026 à 19:30
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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MAGNUS
Club
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DIVISION 1
Morzine-Avoriaz
L'attaquant
Gaëtan Villiot
en provenance de Briançon2 s'engage avec les Pingouins.
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DIVISION 2
Courbevoie
L'attaquant
Lucas Marivin
reste fidèle aux Coqs.
Toulon
Toulon officialise la signature de
Chaka-Benjamin Ntumba-Muntu
, jeune attaquant québécois de 22 ans en provenance du Danemark2.
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