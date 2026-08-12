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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 12 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 12/08/2026 à 19:30
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valence
Les Lynx confirme la signature du gardien finlandais de 22 ans
Topias Rovio
en provenance de IPK.
Après deux saisons sous le maillot des Lynx, l’attaquant finlandais
Otto Pitkänen
quitte Valence
.
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DIVISION 2
Toulon
L'attaquant
Stevens Brodeur
poursuivra l'aventure sous les couleurs des Boucaniers.
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Mouvements dans les clubs du 11 août 2026.
11/08/2026 à 19:30
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