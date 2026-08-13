Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027 : Dijon (Les Ducs)
← Retour
Transferts 2026/2027 : Dijon (Les Ducs)
Mouvements dans les clubs du 13 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 13/08/2026 à 19:15
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Equipe
Pas de mouvement
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
Les Albatros officialisent la prolongation de leur attaquant
Soren Le Roy
pour la saison 2026/2027.
HCMP
Le défenseur américain
Austin Mourar
ne sera plus dans l'effectif des bouquetins.
Dijon
Le gardien
Albert Bosch
, en provenance de Nantes, rejoint les Ducs de Dijon.
Le gardien J
érémy Heinrich
poursuit son chemin avec les ducs.
Toulon
Le défenseur français
Rémi Ruggirello
en provenance de Poitiers s'engage avec les Boucaniers.
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
Mouvements dans les clubs du 12 août 2026.
12/08/2026 à 19:30
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales