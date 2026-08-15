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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 14 août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 15/08/2026 à 00:35
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valence
Arrivée de l'attaquant letton
Rinalds Vutkevics
dans l'effectif des Lynx en proveannce du club leton du Liepaja.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
L'attaquant canadien
Mickaël Hebert
prolonge l'aventure avec les albatros.
Courbevoie
Le Défenseur
Sacha Pons
ne fera pas partie de l'effectif des Coqs.
Toulon
.
Le défenseur
Natan Chamard
prolonge l’aventure avec les Boucaniers !
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Mouvements dans les clubs du 13 août 2026.
13/08/2026 à 19:15
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