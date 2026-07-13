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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 13 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 13/07/2026 à 19:57
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
L'attaquant canadien
William Lemay
ne sera plus dans l'effectif des gothiques.
Marseille
Le défenseur
Fabien Bourgeois
portera pour une nouvelle saison le maillot des spartiates.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Chambéry
Le défenseur
Tanguy Franzini
portera de nouveau le maillot des éléphants.
Epinal
Les wildcats prolongent leur jeune attaquant
Nathane Vasseur
.
Lyon
Arrivée chez les lions de l'attaquant
Rudy Matima
en provenance de Grenoble.
Prologation de l'attaquant
Enzo Baravaglio
pour une nouvelle saison chez les lions.
Meudon
L'attaquant
Idris Blanchet
poursuit l'aventure avec les comètes.
Morzine-Avoriaz
Le défenseur
Mahé Forestier
resigne pour une autre saison chez les pingouins.
Villard de Lans
L'attaquant
Thomas Lestrade
sera de nouveau dans la tanière des ours.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Courbevoie
L'attaquant
Alec Douville
poursuit sa route avec les coqs.
Evry/Viry
Prolongation chez les jets de l'attaquant
Jérémy Pigeot
.
Arrivée de l'attaquant
Flavio Commusset
chez les jets en provenance du club américain des New England Wolwes.
Roanne
Le jeune attaquant
Lyly Jokinen
signe pour une seconde saison avec les renards.
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