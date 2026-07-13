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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 13 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 13/07/2026 à 19:57 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • L'attaquant canadien William Lemay ne sera plus dans l'effectif des gothiques.
Marseille
  • Le défenseur Fabien Bourgeois portera pour une nouvelle saison le maillot des spartiates.
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Chambéry
  • Le défenseur Tanguy Franzini portera de nouveau le maillot des éléphants.
Epinal Lyon
  • Arrivée chez les lions de l'attaquant Rudy Matima en provenance de Grenoble.
  • Prologation de l'attaquant Enzo Baravaglio pour une nouvelle saison chez les lions.
Meudon Morzine-Avoriaz
  • Le défenseur Mahé Forestier resigne pour une autre saison chez les pingouins.
Villard de Lans  
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DIVISION 2
?
Courbevoie Evry/Viry
  • Prolongation chez les jets de l'attaquant Jérémy Pigeot.
  • Arrivée de l'attaquant Flavio Commusset chez les jets en provenance du club américain des New England Wolwes.
Roanne
  • Le jeune attaquant Lyly Jokinen signe pour une seconde saison avec les renards.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 13 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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