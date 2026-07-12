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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 11 & 12 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 12/07/2026 à 19:00 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • Les gothiques signent l'attaquant américain Elijiah Barriga en provenance de Coventry.
Nice Rouen
  • Les dragons signent un deuxième gros coup lors de ce week-end avec l'arrivée de l'attaquant américain Ryan Lasch qui possède un CV long comme le bras en provenance du club norvégien de Valerenga.
 

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DIVISION 1

Caen
  • Les drakkars signent le défenseur américain Dylan Carabia en provenance d'Atlanta Gladiators (ECHL).
Chambéry
  • Signature chez les éléphants de l'attaquant américain Jude Kurtas en provenance de UMass-Boston (NCAA III).
Dunkerque Lyon Morzine
  • L'attaquant ukrainien Félix Morozov ne sera plus chez les pingouins.
Villard de Lans
  • Les ours resignent leur gardien finlandais Juho Helander pour une seconde saison.
 
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DIVISION 2
?
Brest
  • Les albatros signent le jeune attaquant Matis Coachon en provenance du Hockey Club 74.
Clermont-Ferrand
  • Arrivée chez les sangliers du défenseur canadien Justin Fernet en provenance du Manhattanville College.
Dijon
  • Le ducs signent le jeune gardien Noa Graffi en provenance de Strasbourg.
Mulhouse
  • Prolongation pour une nouvelle saison de l'attaquant Fabio Giannone avec les scorpions.
Wasquehal
  • Les lions signent le jeune attaquant Artemijs Orlovs en provenance du leton du HK Mogo.
 

Division 3

Toulon
  • Les boucaniers signent l'attaquant finlandais Eemil Lampi en provenance du club d'Haukat.
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 11 & 12 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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