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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 11 & 12 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 12/07/2026 à 19:00
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Les gothiques signent l'attaquant américain
Elijiah Barriga
en provenance de Coventry.
Nice
Les aigles signent deux attaquants et deux frères,
Alexandre Gagnon
et
Mathieu Gagnon
en provenance de l'université McGill.
Rouen
Les dragons signent un deuxième gros coup lors de ce week-end avec l'arrivée de l'attaquant américain
Ryan Lasch
qui possède un CV long comme le bras en provenance du club norvégien de Valerenga.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Les drakkars signent le défenseur américain
Dylan Carabia
en provenance d'Atlanta Gladiators (ECHL).
Chambéry
Signature chez les éléphants de l'attaquant américain
Jude Kurtas
en provenance de UMass-Boston (NCAA III).
Dunkerque
Prologation chez les corsaires du jeune attaquant
Ybann Hetmaniuk
.
Lyon
L'attaquant
Lucas Chautant
poursuit l'aventure avec les lions.
Morzine
L'attaquant ukrainien
Félix Morozov
ne sera plus chez les pingouins.
Villard de Lans
Les ours resignent leur gardien finlandais
Juho Helander
pour une seconde saison.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Les albatros signent le jeune attaquant
Matis Coachon
en provenance du Hockey Club 74.
Clermont-Ferrand
Arrivée chez les sangliers du défenseur canadien
Justin Fernet
en provenance du Manhattanville College.
Dijon
Le ducs signent le jeune gardien
Noa Graffi
en provenance de Strasbourg.
Mulhouse
Prolongation pour une nouvelle saison de l'attaquant
Fabio Giannone
avec les scorpions.
Wasquehal
Les lions signent le jeune attaquant
Artemijs Orlovs
en provenance du leton du HK Mogo.
Division 3
Toulon
Les boucaniers signent l'attaquant finlandais
Eemil Lampi
en provenance du club d'Haukat.
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