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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 10 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 10/07/2026 à 18:22
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Amiens
Arrivée chez les gothiques du défenseur finlandais
Jere Vertanen
en provenance de Coventry Blaze.
Angers
L'attaquant international et capitaine
Romain Gaborit
prolonge pour une quizième saison chez les ducs.
Briançon
L'attaquant américain
Matthew Barnaby
ne sera plus chez les diables rouges.
Cergy-Pontoise
Arrivée chez les jokers de l'attaquant canadien
Nolan Volcan
en provenance des Nottiingham Panthers.
Rouen
Arrivée en cours de saison, l'attaquant canadien
Alexandre Lavoie
ne sera plus chez les dragons.
Les dragons signent l'attaquant canadien
Nicholas Baptiste
(47 matchs de NHL, 11 matchs de KHL, 237 matchs d'AHL) en provenance de Dusseldorf.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Valence
Arrivée chez les lynx du défenseur
Vincent Delcroix
en provenance du Mont-Blanc.
Valenciennes
Le jeune attaquant
Hugo Robert
intègre l'effectif des diables rouges en provenance d'Amiens.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Les albatros signent le jeune attaquant
Matis Coachon
en provenance du Hockey Club 74.
Clermont-Ferrand
L'attaquant
Victor Rabischong
ne sera plus chez les sangliers.
Le défenseur leton
Normunds Vibans
ne sera plus chez les sangliers.
Dijon
Le défenseur
Charles Blandin
sera toujours dans l'effectif des ducs.
Evry/Viry
L'attaquant
Marius Decourtye
poursuit l'aventure avec les jets.
Roanne
Le defenseur
Aristide Degardin
prolonge son bail avec les renards.
Wasquehal
Arrivée chez les lions du gardien
Pacôme Courtoison
en provenance de Valence.
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