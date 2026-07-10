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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 10 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 10/07/2026 à 18:22 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Amiens
  • Arrivée chez les gothiques du défenseur finlandais Jere Vertanen en provenance de Coventry Blaze.
Angers
  • L'attaquant international et capitaine Romain Gaborit prolonge pour une quizième saison chez les ducs.
Briançon
  • L'attaquant américain Matthew Barnaby ne sera plus chez les diables rouges.
Cergy-Pontoise
  • Arrivée chez les jokers de l'attaquant canadien Nolan Volcan en provenance des Nottiingham Panthers. 
Rouen
  • Arrivée en cours de saison, l'attaquant canadien Alexandre Lavoie ne sera plus chez les dragons.
  • Les dragons signent l'attaquant canadien Nicholas Baptiste (47 matchs de NHL, 11 matchs de KHL, 237 matchs d'AHL) en provenance de Dusseldorf.
 

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DIVISION 1

Valence
  • Arrivée chez les lynx du défenseur Vincent Delcroix en provenance du Mont-Blanc.
Valenciennes
  • Le jeune attaquant Hugo Robert intègre l'effectif des diables rouges en provenance d'Amiens.

  
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DIVISION 2
?
Brest
  • Les albatros signent le jeune attaquant Matis Coachon en provenance du Hockey Club 74.
Clermont-Ferrand Dijon Evry/Viry Roanne Wasquehal  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 10 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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