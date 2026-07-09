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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 09 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 09/07/2026 à 19:03
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
Les ducs prolongent le bail du défenseur canadien
Matt Prapavessis
pour un cinquième saison.
Gap
L'attaquant canadien
Chrystopher Collin
rejoint la formation des rapace en provenance du clab canadien des Laval Pétroliers (LNAH).
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Mont-Blanc
Le défenseur
Antonin Bernel
poursuit sa route avec les yétis.
Epinal
Le défenseur
Audric Donnet
reste chez les Wildcats.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Evry/Viry
Le défenseur
Lylian Gady
reste dans l'effectif des jets.
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