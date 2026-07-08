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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 08 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 08/07/2026 à 19:21
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Briançon
Les diables rouges signent l'attaquant canadien
Harrison Caines
en provenance du club anglais des Manchester Storm.
Marseille
Le défenseur suédois
Bobbo Petersson
prolonge son bail avec les spartiates.
Rouen
Arrivée en cours de saison, l'attaquant canadien
Alexandre Lavoie
ne sera plus chez les dragons.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
L'attaquant
Flavien Fondadouz
e met un terme à sa carrière de joueur.
Valence
Le gardien
Pacôme Courtoison
ne sera plus devant le filet des lynx.
Villard de Lans
Le jeune attaquant
Robin Munoz
poursuit l'aventure avec les ours.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
L'attaquant
Souleymane Oulmantich
s'engage en faveur des albatros après une saison blanche.
Clermont-Ferrand
Le défenseur finlandais
Micke Niemela
ne sera plus chez les sangliers.
Evry/Viry
Le défenseur
Florian Bertrand
ne sera plus dans l'effectif des jets.
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