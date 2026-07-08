 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 08 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 08/07/2026 à 19:21 ✍️ Source :
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Briançon
  • Les diables rouges signent l'attaquant canadien Harrison Caines en provenance du club anglais des Manchester Storm.
Marseille
  • Le défenseur suédois Bobbo Petersson prolonge son bail avec les spartiates.
Rouen
  • Arrivée en cours de saison, l'attaquant canadien Alexandre Lavoie ne sera plus chez les dragons.
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Lyon Valence Villard de Lans
  • Le jeune attaquant Robin Munoz poursuit l'aventure avec les ours.
  
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2
?
Brest Clermont-Ferrand
  • Le défenseur finlandais Micke Niemela ne sera plus chez les sangliers.
Evry/Viry  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 08 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 