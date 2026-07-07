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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 07 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 07/07/2026 à 19:01 ✍️ Source :
 

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MAGNUS

Gap Rouen  

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DIVISION 1

Chambéry
  • Le jeune attaquant canadien Hector Martel poursuit avec les éléphants.
Morzine
  • Arrivée chez les pingouins de l'attaquant finlandais Valtteri Virtanen en provenance de Montpellier.
  
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DIVISION 2
?
Evry/Viry
  • Resignature pour une nouvelle saison de l'attaquant Mathéo Douet chez les jets.
Montpellier
  • Arrivée chez les vipers de l'attaquant canadien Aiden MacIntosh en provenance du club américain du Evansville Thunderbolts (SPHL).
Roanne
  • Le défenseur Lucas Turlure sera de nouveau dans l'effectif des renards.
Wasquehal
  • Les lions signent l'attaquant Quentin Durand en provenance de La Roche sur Yon.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 07 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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