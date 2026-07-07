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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 07 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 07/07/2026 à 19:01
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Gap
Quatre défenseurs quittent les rapaces, le finlandais
Daniel Takkunen
, l'américain
Chad Langlais
ainsi les canadiens
Rayan Gagnon
et
Dimitri Mikrogiannakis
ne seront plus au club.
L'attaque perd aussi des éléments, l'américain
Dakota Raabe
, le finlandais
Teemu Pulkkinen
et l'ukrainien
Bohdan Panasenko
ne seront plus dans l'effectif.
Arrivée du défenseur canadien
Ryan Nicholson
chez les rapaces en provenance du club écossais des Fife Flyers.
Rouen
Le défenseur suédois
Gustav Bouramman
ne sera plus un membre des dragons.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Chambéry
Le jeune attaquant canadien
Hector Martel
poursuit avec les éléphants.
Morzine
Arrivée chez les pingouins de l'attaquant finlandais
Valtteri Virtanen
en provenance de Montpellier.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Evry/Viry
Resignature pour une nouvelle saison de l'attaquant
Mathéo Douet
chez les jets.
Montpellier
Arrivée chez les vipers de l'attaquant canadien
Aiden MacIntosh
en provenance du club américain du Evansville Thunderbolts (SPHL).
Roanne
Le défenseur
Lucas Turlure
sera de nouveau dans l'effectif des renards.
Wasquehal
Les lions signent l'attaquant
Quentin Durand
en provenance de La Roche sur Yon.
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