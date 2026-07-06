Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Transferts 2026/2027
← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 06 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 06/07/2026 à 19:52
✍️
Source :
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Marseille
Le défenseur
Yohan Coulaud
portera pour une troisième saison le maillot des spartiates.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Dunkerque
L'attaquant
Clément Thomas
prolonge l'aventure avec les corsaires.
Lyon
Le défenseur
Xavier Carrichon
quitte la formation des lions.
Valence
L'attaquant russe
Pavel Pchalin
resigne pour une seconde saison avec les lynx.
Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Prolongation du défenseur canadien
Olivier Binet-Bérubé
chez les albatros.
Clermont-Ferrand
Arrivée chez les sangliers du défenseur
Xavier Carrichon
en provenance de Lyon.
HCMP
L'attaquant canadien
Eric Leger
poursuit l'aventure avec les bouquetins.
Montpellier
Arrivée chez les vipers du défenseur canadien
Ethan Lund
en provenance du club Evansville Thunderbolts (SPHL).
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
Mouvements dans les clubs du 04 & 05 Juillet 2026.
05/07/2026 à 19:12
Actualité suivante →
Mouvements dans les clubs du 07 Juillet 2026.
07/07/2026 à 19:01
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte
trueanal.org
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales