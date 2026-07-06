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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 06 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 06/07/2026 à 19:52 ✍️ Source :
 

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MAGNUS

Marseille
  • Le défenseur Yohan Coulaud portera pour une troisième saison le maillot des spartiates.
 

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DIVISION 1

Dunkerque Lyon Valence
  • L'attaquant russe Pavel Pchalin resigne pour une seconde saison avec les lynx.
  
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DIVISION 2
?
Brest Clermont-Ferrand
  • Arrivée chez les sangliers du défenseur Xavier Carrichon en provenance de Lyon.
HCMP
  • L'attaquant canadien Eric Leger poursuit l'aventure avec les bouquetins.
Montpellier
  • Arrivée chez les vipers du défenseur canadien Ethan Lund en provenance du club Evansville Thunderbolts (SPHL).
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 06 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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