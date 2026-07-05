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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 04 & 05 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 05/07/2026 à 19:12 ✍️ Source :
 

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MAGNUS

Cergy/Pontoise
  • Les jokers signent le gardien suédois Jesper Eliasson pour la prochaine saison en provenance du club polonais du GKS Katowice.
Nice
  • Les aigles prolongent leur gardien canadien Alexis Shank pour une seconde saison.
Rouen
  • Apres une saison chez les dragons, l'attaquant américain Chase Gresock quitte le club.
 

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DIVISION 1

Mont-Blanc
  • L'attaquant Valérian Croz portera pour une douzième saison le maillot des yétis dont 7 consécutives.
  
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DIVISION 2
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Clermont-Ferrand Orléans
  • L'attaquant russe Damir Shafeyev signe pour une cinquième saison avec les renards.
Roanne  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 04 & 05 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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