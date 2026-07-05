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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 04 & 05 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 05/07/2026 à 19:12
✍️
Source :
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Cergy/Pontoise
Les jokers signent le gardien suédois
Jesper Eliasson
pour la prochaine saison en provenance du club polonais du GKS Katowice.
Nice
Les aigles prolongent leur gardien canadien
Alexis Shank
pour une seconde saison.
Rouen
Apres une saison chez les dragons, l'attaquant américain
Chase Gresock
quitte le club.
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DIVISION 1
Mont-Blanc
L'attaquant
Valérian Croz
portera pour une douzième saison le maillot des yétis dont 7 consécutives.
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DIVISION 2
?
Clermont-Ferrand
Le défenseur
Clément Grossetête
prolonge son bail avec les sangliers.
Orléans
L'attaquant russe
Damir Shafeyev
signe pour une cinquième saison avec les renards.
Roanne
L'attaquant
Nicolas Siegfriedt
sera de nouveau dans l'effectif des renards.
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