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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 03 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 03/07/2026 à 20:30 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Angers Cergy/Pontoise
  • L'attaquant canadien Matthew Philip ne sera plus un membre des jokers.
Marseille
  • L'attaquant Paul joubert portera de nouveau le maillot des spartiates.
 

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DIVISION 1

Lyon
  • L'attaquant Peter Valier poursuit sa route avec les lions.
Valence Valenciennes   
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DIVISION 2
?
Annecy
  • Le gardien Jessy Dugat ne poursuit pas avec les chevaliers du lac.
Brest
  • Les albatros prolongent leur jeune gardien Joran Ogor.
Evry/Viry
  • Arrivée chez les jets du défenseur Maxime Bataillé en provenance de Valenciennes.
Montpellier Orléans  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 03 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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