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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 03 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 03/07/2026 à 20:30
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Angers
L'attaquant
Jordan Hervé
prolonge l'aventure avec les ducs.
Cergy/Pontoise
L'attaquant canadien
Matthew Philip
ne sera plus un membre des jokers.
Marseille
L'attaquant
Paul joubert
portera de nouveau le maillot des spartiates.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Lyon
L'attaquant
Peter Valier
poursuit sa route avec les lions.
Valence
Prolongation de l'attaquant
Arille Dupont
chez les lynx.
Valenciennes
Le défenseur
Mattéo Perdrix
rejoint les dibles rouges en provenance de Rouen.
Départ du défenseur
Maxime Bataillé
des diables rouges.
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Annecy
Le gardien
Jessy Dugat
ne poursuit pas avec les chevaliers du lac.
Brest
Les albatros prolongent leur jeune gardien
Joran Ogor
.
Evry/Viry
Arrivée chez les jets du défenseur
Maxime Bataillé
en provenance de Valenciennes.
Montpellier
L'attaquant russe
Konstantin Lavrenov
ne sera plus dans l'effectif des vipers.
Orléans
L'attaquant
Maxime Ransbotyn
poursuit avec les renard.
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