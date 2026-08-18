 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 17 et 18 aout 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 18/08/2026 à 19:15 ✍️ La rédaction / sl Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Gap
  • Le jeune attaquant Arthur Escallier rejoint les rapaces en provenance du Mont-Blanc et signe en prêt à Valence.
Grenoble
  • Le défenseur finlandais Aleksi Laakso rejont la formation des bruleurs de loups en provenance du club finlandais du Kiekko-Espoo.
 

Cliquer sur l'image
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION 1 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

DIVISION 1

Caen Valence
  • Les lynx obtiennent en prêt l'attaquant Arthur Escallier en provenance de Gap.
 
RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS DIVISION2 COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs

DIVISION 2 

Mulhouse
  • Le défenseur Maxime Deplanque.annoncé chez les Scorpions ne pourrait finalement pas, pour des raisons personnelles et professionnelles, rejoindre l’équipe pour la saison 2026/2027.
Toulon Wasquehal  
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 17 et 18 aout 2026. - Transferts 2026/2027
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 