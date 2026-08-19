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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 19 Août 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 19/08/2026 à 19:24
✍️ La rédaction / sl
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Equipe
Pas de mouvement.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Caen
Les drakkars signent le défenseur suédois
Filip Hedberg
en provenance du club suédois du Falu IF.
Morzine-Avoriaz
L'attaquant
Gautier Alvau
rejoint les pingouins en provenance de Nantes.
Valence
Le défenseur
Kevin Richard
ne sera plus un membre des lynx.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Brest
L'inusable défenseur
Nicolas Favarin
sera toujours présent chez les albatros.
Evry/Viry
Signature chez les jets de l'attaquant hongrois
Oliver Pinczes
en provenance du club hongrois du Dunaujvaros.
Courbevoie
Le défenseur
Martin Singer
prolonge son bail avec les coqs.
HCMP
Arrivée chez les bouquetins de l'attaquant néo-zélandais
Jacob Ratcliffe
en provenance du club néo-zélandais du Canberra Brave.
Toulon
L'attaquant
Thomas Merbah
poursuit l'aventure avec les boucaniers.
Wasquehal
L'attaquant
Aurélien Zajac
ne sera plus dans l'effectif des lions.
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Mouvements dans les clubs du 17 et 18 aout 2026.
18/08/2026 à 19:15
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