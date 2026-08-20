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Transferts 2026/2027 ← Retour
Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 20 aoÃ»t 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
ðŸ“… 20/08/2026 à 19:16
 

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MAGNUS

Cergy/Pontoise
  • Le jeune défenseur Noah Wendling intègre l'équipe fanion des jokers.
 

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DIVISION 1

Equipe
  • Pas de mouvement.
 
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DIVISION 2 

Courbevoie Toulon
  • L'attaquant Yann Arrighi portera de nouvau le maillot des boucaniers.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 20 aoÃ»t 2026. - Transferts 2026/2027
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