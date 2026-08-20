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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 20 aoÃ»t 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
ðŸ“… 20/08/2026 à 19:16
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Cergy/Pontoise
Le jeune défenseur
Noah Wendling
intègre l'équipe fanion des jokers.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Equipe
Pas de mouvement.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
Courbevoie
Le défenseur letton
Artjoms Kadnikovs
ne sera plus dans l'effectif des coqs.
Toulon
L'attaquant
Yann Arrighi
portera de nouvau le maillot des boucaniers.
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Mouvements dans les clubs du 19 AoÃ»t 2026.
19/08/2026 à 19:24
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