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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 17 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 17/07/2026 à 18:53 ✍️ Source :
 

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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
 

MAGNUS

Briançon
  • Le défenseur canadien Kyle Pouncy ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
Cergy/Pontoise
  • Arrivée du défenseur américain Ryan Orgel en provenance du club américain Du Knoxville Ice Bears (SPHL).
Marseille
  • Prolongation du défenseur Maxime Corvez pour une seconde saison chez les spartiates.
 

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DIVISION 1

Strasbourg
  • L'attaquant Enzo Labat ne sera plus un memebre de l'étoile noire.
 
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DIVISION 2
?
Brest
  • Arrivée chez les albatros du jeune attaquant Anakine Drif en provenance de Rouen II.
Courbevoie
  • L'attaquant Arthur Nadaux rejoint les coqs en provenance de Paris.
Paris
  • L'attaquant Arthur Nadaux ne sera plus dans l'effectif des Français Volants.
 
 
Photo hockey Mouvements dans les clubs du 17 Juillet 2026. - Transferts 2026/2027
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