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Transferts 2026/2027
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Transferts 2026/2027
Mouvements dans les clubs du 17 Juillet 2026.
Hockey sur glace : Transferts Magnus, D1 & D2 - Saison 2026/2027.
📅 17/07/2026 à 18:53
✍️
Source :
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RETROUVER NOTRE TABLEAU TRANSFERTS MAGNUS COMPLET
Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
MAGNUS
Briançon
Le défenseur canadien
Kyle Pouncy
ne sera plus dans l'effectif des diables rouges.
Cergy/Pontoise
Arrivée du défenseur américain
Ryan Orgel
en provenance du club américain Du Knoxville Ice Bears (SPHL).
Marseille
Prolongation du défenseur
Maxime Corvez
pour une seconde saison chez les spartiates.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 1
Strasbourg
L'attaquant
Enzo Labat
ne sera plus un memebre de l'étoile noire.
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Avancées des transferts / Evolution des équipes / Fiches clubs / Fiches joueurs
DIVISION 2
?
Brest
Arrivée chez les albatros du jeune attaquant
Anakine Drif
en provenance de Rouen II.
Courbevoie
L'attaquant
Arthur Nadaux
rejoint les coqs en provenance de Paris.
Paris
L'attaquant
Arthur Nadaux
ne sera plus dans l'effectif des Français Volants.
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19/07/2026 à 19:00
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